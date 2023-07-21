Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Temmuz 2023 16:12
Eş Durumu İle Alakalı

Merhaba arkadaşlar.

Ben öğretmenim, eşim ise sağlık bakanlığında ebe. Eşim iller arası tayin talebinde bulundu ve sonuçlar gelecek hafta açıklanacak.

Atamalar ilan edildikten sonra ben eş durumu başvurusu yapacağım ancak bu başvuruyu yapabilmem için eşimin işe başlayış yapmış olması şart mıdır, yoksa atama kararnamesi yeterli olacak mı?

Bilgisi olanların yardımını rica ediyorum. İyi günler.

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