Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Temmuz 2023 16:16
Deprem Tazminatı İdari İzinli Günler

Arkadaşlar ben deprem bölgesinde çalışıyorum fakat müdürümüz idari izinli olduğumuz günleri aylardır sisteme yansıtmadığı için tazminat çok komik bir rakam olarak yattı hep. Diğer okul müdürleri fiilen çalışıyor olarak kabul ettiği için bu şekilde mağdur olan yok. İdare hala biz araştırdık diyerek diretiyor sanki kendi ceplerinden ödüyorlarmış gibi. Ben haftaya il dışı tayin isteyeceğim, hakkım olan eksik günlerin ücretini almadan tayinim çıkarsa ne yapacağım? Nasıl bir yol izlemeliyim?

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