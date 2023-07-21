KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


21 Temmuz 2023 16:30
GUY'a veya DUY'a Polislikten geçmiş olan var mı ?

Polis memuru olarak 1 yıldır görev yapmaktayım. KPSS p48 puan türünde 2021 yılında aldığım 82 puan ile Gelir idaresi başkanlığının yaptığı sınava başvuru yaparak sınavını ve mülakatını kazanarak gelir uzman yardımcısı olmaya hak kazandım. Polisliğe ise 2020 puanım ile başvurarak kazanmıştım. Gelir uzman yardımcılığı için istenen belgelerde kamu kurumunda çalışıyorsanız kurumunuzdan hizmet belgesi getirilmesi istendi muvafakat alınması için. Ben belgelerimi teslim ettim. Gelir idaresi başkanlığı bağlı bulunduğum emniyet genel müdürlüğüne muvafakat için yazısını yazmış göndermiş. Bu işlemleri yapan büro ile de görüştüğümde makama arz ettiklerini söylediler ancak POMEM mezunu olduğum için meslekte 6 yıl çalışma zorunluluğu bulunduğundan sana büyük ihtimalle muvafakat verilmeyecek dedi. Ben nasıl bir yol izlemeliyim ? Dava açsam kazanır mıyım ? Daha önce böyle bir durumu yaşayan var mı ? Varsa nasıl sonuçlandı ?

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