Ek derslerin geç yatması bir işaret mi

Öyle boş boş dururken birden aklıma geldi. Acaba ekonomik krizin bir sonucu olarak devlet maaşları ödeyemeyecek noktaya gelmiş olabilir mi? 2001 krizinde de aynı muhabbet vardı. O nedenle mi vergilere harçlara zam gelmektedir? Bir sonraki ay bizi neler bekliyor?

Öyle boş boş dururken birden aklıma geldi. Acaba ekonomik krizin bir sonucu olarak devlet maaşları ödeyemeyecek noktaya gelmiş olabilir mi? 2001 krizinde de aynı muhabbet vardı. O nedenle mi vergilere harçlara zam gelmektedir? Bir sonraki ay bizi neler bekliyor?