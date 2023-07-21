Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Temmuz 2023 16:32
Ek derslerin geç yatması bir işaret mi
Öyle boş boş dururken birden aklıma geldi. Acaba ekonomik krizin bir sonucu olarak devlet maaşları ödeyemeyecek noktaya gelmiş olabilir mi? 2001 krizinde de aynı muhabbet vardı. O nedenle mi vergilere harçlara zam gelmektedir? Bir sonraki ay bizi neler bekliyor?

jo.ey
21 Temmuz 2023 16:36

Zamanında geçilen t.şşklar.n acı acı çıkması bunlar.


spock
Daire Başkanı
21 Temmuz 2023 17:35

Geç mi yatmış? Ben İstanbul'dayım. Gününde yattı.


enesmarmara
Memur
21 Temmuz 2023 18:06
bizimki ayın 2sinde yattı.

geronimooo
Aday Memur
21 Temmuz 2023 18:12

Çoğu yerde ayın 24unde yattı, KBS virt zırt dediker ama para yok.para verir devlet de, o alabilirsin


geronimooo
Aday Memur
21 Temmuz 2023 18:13

14unde yazcaktim. Para verir devlet de, değersiz bişey etmez

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