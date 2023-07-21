Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Temmuz 2023 16:33
Kurum değişikliği

Adalet Bakanlığı 'nda zabıt katipliği görevinden Devlet Su İşleri 'ne geçiş yapan oldu mu bilginiz var mı


cevherdudayev1
Daire Başkanı
21 Temmuz 2023 16:52

bu işler dayı ile olur dayısı olan burda ordan oraya atladım diye yazmaz bakanlıktan işini halledecek kimse yoksa hiç bulaşma üzüldüğünle kalırsın otur paşa paşa kaleminde çalışmana bak


gulicka
Aday Memur
21 Temmuz 2023 16:55
Dayı olunca imkansız değil yani lise önlisans yada lisans mezunu olup olmadığında önemsiz öyle mi
cevherdudayev1, 1 saat önce

bu işler dayı ile olur dayısı olan burda ordan oraya atladım diye yazmaz bakanlıktan işini halledecek kimse yoksa hiç bulaşma üzüldüğünle kalırsın otur paşa paşa kaleminde çalışmana bak


quwenn
Aday Memur
21 Temmuz 2023 16:59

bende zabıt katibi mülakatına girdim diyelim ki oldu daha sonra yine 2022 puanımla kendi bölümüm olan cevre mühendisliği ile alakalı alım oldu ona başvuru yapıp gelse gidemez miyim yada başka bi büro personeli alımı olduğunda ?

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