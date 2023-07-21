Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


21 Temmuz 2023 16:41
Engelli memurların emekliliğinde maaşının düşmemesi...

Engelli memurların emekliliğinde maaşının düşmemesi gibi bi düzenleme yapılsa çoğunluğu emekli olur ve yeni adaylara yer açılır. Zaten engelli kadroları da dolmuş deniyo.

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