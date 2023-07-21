Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Temmuz 2023 16:45
personel daire görüş
selamün aleyküm. personel daire başkanımıza görüşe çıkabiliyormuyuz açıkmi

İmpartant
Aday Memur
21 Temmuz 2023 16:46
Maalesef açık değil

Kadir-29
Memur
21 Temmuz 2023 17:31
Seçim bitti ardından hemen kapattılar. Daha ihtiyaçları kalmadı
Toplam 2 mesaj

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