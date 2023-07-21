Recep Tayyip Erdoğan üniversitesi.hemşire alımı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
MHP'nin Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti çalışmalarını tamamladıCHP'yi hafta sonu yoğun bir gündem bekliyor'Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda zararlı madde bulundu' iddiasına soruşturmaDolar haftayı 26,93 TL'den kapattıSağlık çalışanları toplu sözleşmede tek kalem maaş ve emeklilikteki özlük haklarını istiyor
Editörün Seçimi
2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark