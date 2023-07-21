Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Temmuz 2023 17:03
Kadrolularda Norm kadro Fazlası belinlenmesi

Merhaba hocalarim bir konu hakkinda bilgi almak istiyordumda.Çalıstigim okulda norm kadro fazlasi olma söz konususda.Ben kadroluyum ve hizmet puanimda suremde okulumuzda çalisan E kpss ile atanan öğretmen arkadasımizdan daha fazla bu durumda hangimiz norm fazlasi oluyoruz ? Benim bildigim kadrolularda norm fazlasini belirlemede hizmet puanin esas alinir emin olmak istedim.Simdiden tesekkurler.


nistiman
Memur
21 Temmuz 2023 17:24

Puanı düşük olan norm fazlası olur

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