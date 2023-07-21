Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Temmuz 2023 17:07
LGS ücreti hala ödenmedi

1.5 ay oldu ama hala LGS görev ücreti ödenmedi

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