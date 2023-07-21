Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Temmuz 2023 17:23
Jandarma ve polis için yeni forum başlığı açılması

Arkadaşlar genel istek ve ihtiyaç dahilinde tarafımıza gelen Jandarma ve polis için ayrı bir forum başlığı açılması için yönetime istekte bulunduk. Başkaca tavsiye veya ihtiyaç konusu duyduğunuz forumla ilgili bir durum ve öneriniz varsa buraya yazabilirsiniz.

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