Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Temmuz 2023 17:26
Eğitim tayini

Merhaba , eğitim tayini için bölümlerin listesi her sitede farklılık gösteriyor , net bilgisi olan var mı acaba , Kimya bölümü okumayı düşünüyorum, eğitim tayini yapabilir miyim?

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Sözlük

Bir şehir olsaydınız hangisi olurdunuz sorusuna verilecek cevapl 1 rasyonel zemin 1 pastayı annesine yediren damat 4 logoterapi 1 trafik cezaları araç değerine göre ödensin 2 süleyman soylu 1 güne bir şiir bırak 2 Fatih mehmet maçoğlu 2 soru çözmek 2 hayalhanem 1

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