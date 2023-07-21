Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Temmuz 2023 18:21
Depremzede kardeşlerim

Arkadaşlar malum depremde her şeyimizi kaybettik. Acil yıktırılacak olan evlere kimse yaklaştırılmadı. Devlet size eşya yardımı yapacak dendi. Hatta Sn. Bakan Soylu bir kaç güne açıklayacağız kimse hasarlı yapılara yaklaşmasın dedi. Şimdi tayin alıp başka memlekete gidiyoruz ama bu eşya konusunu hiç kimse ağzına almaz oldu. Madem bu destek verilmeyecekti neden ağır hasarlı yapılardan eşya aldirmadilar. Bu konuda herhangi bir bilgisi olan var mı acaba?

Depremzede olmayan olumsuz yorum yapacak kişi şimdiden yazmasın. Ne çektiğimizi, ne halde olduğumuzu anlayamaz onlar.


Uzmanmaliyeci34
Daire Başkanı
21 Temmuz 2023 18:27
Eşya yardımı veya iş yeri zarar tespiti çoğunu Hatay da biz yaptık İstanbul ekibi olarak. Hala beni hatadan arayanlar da var. Evrakları Hatay defterdarlığına devrettik. 1. 5 ay Hatay da gönüllü görev yaptım eşya zararı da araç zararı da işyeri zararı da ödenecek dendi evet ama hala ödemeler yapılmadı. Deprem bölgesinde ki insanlar haklı olarak soruyorlar inşallah bir an önce ödemeler yapılır. Ancak ödeme ile alakalı herhangi bir bilgi yok henüz maalesef.
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