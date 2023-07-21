Depremzede kardeşlerim

Arkadaşlar malum depremde her şeyimizi kaybettik. Acil yıktırılacak olan evlere kimse yaklaştırılmadı. Devlet size eşya yardımı yapacak dendi. Hatta Sn. Bakan Soylu bir kaç güne açıklayacağız kimse hasarlı yapılara yaklaşmasın dedi. Şimdi tayin alıp başka memlekete gidiyoruz ama bu eşya konusunu hiç kimse ağzına almaz oldu. Madem bu destek verilmeyecekti neden ağır hasarlı yapılardan eşya aldirmadilar. Bu konuda herhangi bir bilgisi olan var mı acaba?

Depremzede olmayan olumsuz yorum yapacak kişi şimdiden yazmasın. Ne çektiğimizi, ne halde olduğumuzu anlayamaz onlar.