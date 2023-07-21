Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Temmuz 2023 18:26
Norm kadro fazlasi

İyi günler okulumda kadrolunu ogretmenim hizmet puanim engelli kadrosunda bulunan hocamizdan daha fazla.Hangimiz norm fazlasi oluruz hocalarim.Yardimci olursaniz sevinirim.


Freudarwin
Aday Memur
21 Temmuz 2023 19:03
Siz olursunuz. Ben engelli öğretmenim biliyorum

FEN BILIMLERI
21 Temmuz 2023 19:25

Hocam neye gore ben oluyorum ? Kadrolu ogretmenlerde esas olan hizmet puani degilmidir.Ayrica daha onceleri okulumuzda bulunan baska bir engelli hocamiz hizmet puani daha dusuk oldugu icin norm fazlasi olmustu.

Freudarwin, 56 dk. önce
Siz olursunuz. Ben engelli öğretmenim biliyorum

Freudarwin
Aday Memur
21 Temmuz 2023 19:48
Engelli ogretmenin hakları var 1- hizmet puanı ne olursa olsun kendi isteği dışında okuldan gönderilmez 2- okulda nöbet görevi istemezse tutmaz 3-pansiyonlu okulun pansiyon unda istemezse nöbet tutmaz 4- zorunlu hizmet yükümlülüğü yoktur

FEN BILIMLERI
21 Temmuz 2023 19:52

Resen atamasi yapilamaz hocam evet ama norm fazlasi olamayacagi anlamina gelmez.Norm fazlasi olur fakat istegi disinda tercih vermeye zorlanamaz diye biliyorum.yani norm fazlasi oluyorsunuz fakat sizin yerinizede baska bir hocamiz norm fazlasi olamaz.

Freudarwin, 11 dk. önce
Engelli ogretmenin hakları var 1- hizmet puanı ne olursa olsun kendi isteği dışında okuldan gönderilmez 2- okulda nöbet görevi istemezse tutmaz 3-pansiyonlu okulun pansiyon unda istemezse nöbet tutmaz 4- zorunlu hizmet yükümlülüğü yoktur
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