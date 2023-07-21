Seyyanen Zam Yatmayanlar

merhaba herkese 3 temmuzda atandım ve 15 temmuzda yarım maaş artı tam maaş aldım buraya kadar herhangi bir problem yok. Benden bir ay önce aynı kuruma başlayan arkadaşım dün gece seyyanen olan ödemesini alırken ben alamadım sebebimi bilen var mıdır?

merhaba herkese 3 temmuzda atandım ve 15 temmuzda yarım maaş artı tam maaş aldım buraya kadar herhangi bir problem yok. Benden bir ay önce aynı kuruma başlayan arkadaşım dün gece seyyanen olan ödemesini alırken ben alamadım sebebimi bilen var mıdır?