Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Temmuz 2023 18:44
Seyyanen Zam Yatmayanlar
merhaba herkese 3 temmuzda atandım ve 15 temmuzda yarım maaş artı tam maaş aldım buraya kadar herhangi bir problem yok. Benden bir ay önce aynı kuruma başlayan arkadaşım dün gece seyyanen olan ödemesini alırken ben alamadım sebebimi bilen var mıdır?

dramati-kPCs
Şef
21 Temmuz 2023 19:54

Alman lazım. Kanun 15 Temmuz'dan itibaren geçerli. Mutemete sordunuz mu?


barisuur
21 Temmuz 2023 19:56
mutemet nedir bilmiyorum yardımcı olur musunuz
dramati-kPCs, 5 dk. önce

Alman lazım. Kanun 15 Temmuz'dan itibaren geçerli. Mutemete sordunuz mu?

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