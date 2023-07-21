Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


21 Temmuz 2023 19:06
13/b-4 maddesi ile görev yerim değişti.

Merhabalar arkadaşlar, daha önce görev yerimin değiştirilmesi ile ilgili bi kaç kez ağlamıştım. Bu sefer resmi olarak görev yerimi değiştirdiler. 13/b-4 maddesine dayanarak görevlendirmem eski görev yerime baya bir uzak. Şimdi sorum şu; benim kadrom bağlı halen bilgi işlem dairesinde ben dilekçe yazarsam eski yerime geçebilir miyim? ve eski yerimdeki vekaleten müdürlük yapan kadın şef oldu. yani yeni bir müdür gelecek bu kişi ile konuşsam direk eski yerime dönebilir miyim? 2. sorumda bu görevlendirme yazısında "görevinden ayrılış/başlayış" tarihleri diye bişey yazıyor bu ne anlama geliyor görevlendirmem kalıcı mı? yoksa geçici mi?


Dumduz memur adayi
Aday Memur
21 Temmuz 2023 19:11

Sorun yaşadığınız için mi gönderdiler ihtiyactan mı. Sorun yaşadıysanız ne tür bir sorun


Fatih Ç
Aday Memur
21 Temmuz 2023 19:14

şube müdürlüğünü vekaleten yürüten kadın (şef olan) bana kafayı takmış tamamen kişisel bir mevzu olduğunu düşünüyorum işim ile alakalı en ufak bir sıkıntı yaratmadım.

Dumduz memur adayi, 48 dk. önce

Sorun yaşadığınız için mi gönderdiler ihtiyactan mı. Sorun yaşadıysanız ne tür bir sorun

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