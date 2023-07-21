Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Temmuz 2023 19:16
Eş Durumu - Nikah

Merhaba, eş durumu için basvuru yapacaktim. Basvurular 7 agustos ile 14 agustos arasi. Benim nikahim ise tam bu tarihler arasinda olacak. Fakat yasadigim ilce küçük bir ilce oldugundan mernise bir veya en gec iki gün icinde sisteme isleyecektir. 11 agustos gibi mernis sistemine isler ve mebbiste guncelleme yapacagiz. Bu durumda es durumu yapabilir miyim yoksa basvurular baslamadan yani 7 agustostan önce mi illaki sisteme işlenmesi gerekiyor?


melcea
Genel Müdür
21 Temmuz 2023 19:28

Bu kadar kisa surede islenecegine eminseniz, basvuru yaparken nikahin gozukmesi yeterli.


orhandy
21 Temmuz 2023 19:31

Yani hocam 10 unde nikah kiydik diyelim yine de olur degil mi

melcea, 32 dk. önce

Bu kadar kisa surede islenecegine eminseniz, basvuru yaparken nikahin gozukmesi yeterli.

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