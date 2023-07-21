Maaş işlerinden anlayan birisi cevap verebilir mi ? Seyyanen eksik miktar

Hocalarım merhaba. Bir öğretmen arkadaşım Haziran ayında bedelli askerliğe gidiyor ve temmuz 2 de göreve başlama yazısını veriyor. Bu arkadaşımız 15 temmuzda maaşını alıyor ve bugün seyyanen farklar yatarken bu arkadaşa sadece 1017 TL yatıyor. İdarecisine sorduğunda ;

Hocam merhaba, bakanlığın sisteminde onaylı bordroda sizin miktar bu kadardı. Hesap işlerine sordum. Askerden geldiğiniz için böyle olduğunu söylediler. Şu an hesap işleri çok karışıkmış, milli eğitim ile görüştük. Haftaya tekrar görüşeceğiz bi haksızlık olmasın diye.

Bu şekilde cevap alıyor. Şimdi temmuz 2 de askerden gelmiş arkadaş seyyanen olayı temmuz 15 den sonrasını ilgilendirmiyor mu ? Bilgisi olan varsa duruma açıklık getirebilir mi