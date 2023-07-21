Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Temmuz 2023 19:30
Konut Kredisinde hala sınır var mı.

Yakın zamanda kredi çeken var mı veya kredisi onaylanan hala 300 bin kadsr mi kredi veriyorlar

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