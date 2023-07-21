Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Temmuz 2023 19:47
ALLAHINI SEVEN BİR CVP VERSİN

Değerli kardeşlerim ben 6 bölgenin D grubu ilde kadrolu sağlık memuru olarak görev yapıyorum eşim 2023 Ocak ayında 3+1 olarak 3 bölgenin a grubu iline atandı eşim 1 yılı doldurunca yanıma es durumu tayini ile gelebilirmi

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