Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Temmuz 2023 20:47
İcra
Tarafıma açılan icra 1 hafta içerisinde zaman kazanmak için ana para ve faizini itiraz edersem dosya kapanıyor mu kapandıktan sonra ortalama kaç ay sonra mahkeme gmfilan sonuclanip maaş hacizi baslar

forester8065
21 Temmuz 2023 21:24
Kapanmaz sadece durur karşı taraf mahkemeye gider süreç uzar sadece üzerine maaş dışında bişey yoksa maaşın dörtte biri kesilir başkada bişey olmaz

ardabeyy
Şef
21 Temmuz 2023 21:26
İtirazında haksızsan yaklaşık ,%20 daha fazla ödersin bildiğim kadarıyla ama muhtemelwn en azından faizi %9 üzerinde ise direk itiraz et. Güncelleyip geri yollarlar
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