Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Temmuz 2023 20:50
Yıpranma Emeklilik Yaşından Düşürülmeli

Ben mesleğe 20 yaşında başladım.20 yıl çalışınca 5 yıl yıpranma veriyorlar ama 20 yıldan sonra çalışılan yılların yıpranması yaştan düşmüyor. 20 yaşına polis olanda 5 yıl düşürüyor yaştan 30 yaşında girende 5 yıl düşürüyor.25 yıl çalışan ile 35 yıl çalışan aynı zamanda emekli oluyor.Nerde kaldı yıpranma payı.Bu haksızlık düzeltilmeli çok çalışan daha önce emekli olmalı.Yıpranma 5 yılda sabit durmamalı ne kadar çalıştıysan o kadar yıpranma olması lazım.Ayrıca yaş haddi 52 iken 2010'da Başpolislik yasasıyla 55'e çıkarıldı.Memurlar için 52 tekrar gelmeli isteyen 55'e hatta 60'a kadar çalışsın istemeyen emekli olsun.

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıSeyyanen yatan iller buraya yazabilir mi?Mazeret DilekcesiDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenler26 Nisan açığa alınanlarEyt den emekli olan varmiGenel atama eş durumu sonuç eksik evrak yardım :(Farklar Yattı.Milli Eğitim ve ÖSYM polisin sınav ücretini yatırın.7068 Sayılı Disiplin Kanunu

Sözlük

tombul çekirge 1 Bugün olanlar 1 13 yaşam 1 Burhan Altıntop 3 burun kılı 1 Ünvan kelimesi 2 ortodoks politika 1 kefernahum 2 baha boduroğlu 1 Seni senden alan özelliğin 1

Son Haberler

Yargıtay'dan '25 Aralık darbeye teşebbüs' davasında beraat kararlarını bozduBakan Uraloğlu: Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği rakamların hiçbiri doğru değil'Vize İşlem Ücreti' adı altında para toplayan suç örgütüne operasyonİstanbulluların sıcak havayla mücadelesi sürüyorErdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark