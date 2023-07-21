KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Temmuz 2023 20:52
İkinci üniversite için kamu yönetimi mi yoksa uluslararası ilişkiler mi?

Yks açıklandı ve sıralamam gereği herhangi bir dil edebiyat bölümü okumak istiyorum Arapça,Lehçe, Yunanca gibi dillerden okuyacağim ancak devlette çalışan bazı çevrelerim aöf bitirerek de kpss b girebileceğimi söylediler. Sayısalım pek iyi değil bu yüzden iktisat ve çalışma ekonomisini eledim onun dışında sanırım kamu yönetiminde tek tük bir sayısal var ve uluslararası ilişkiler sözel gibi duruyor. Atanma konusunda kadro durumları nedir? Puanları yüksek olsa da sıkıntı olmaz çok çalışırız


Legolaskaracı
Memur
21 Temmuz 2023 21:41
Uai seçme 88 üstü ile atandım
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023/1 Bugün açıklanacak4478 alan koduDSİ yedekler2023/1 SonuçlarZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Ebelik mi hemşirelik mi yoksa fen bilgisi öğretmenliği miTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Sifirdan kpss lisans matematik hkk.Kültür ve turizm bakanlığı sonucuOnline Kurs

Sözlük

güne bir şiir bırak 2 çeyrek altının 160 tl olması 2 elalemin ağzı torba değil ki büzesin 1 tombul çekirge 1 soru çözmek 2 Bir şehir olsaydınız hangisi olurdunuz sorusuna verilecek cevapl 1 ortodoks politika 1 13 yaşam 1 horon tepmek 2 burun kılı 1

Son Haberler

Yargıtay'dan '25 Aralık darbeye teşebbüs' davasında beraat kararlarını bozduBakan Uraloğlu: Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği rakamların hiçbiri doğru değil'Vize İşlem Ücreti' adı altında para toplayan suç örgütüne operasyonİstanbulluların sıcak havayla mücadelesi sürüyorErdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark