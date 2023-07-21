Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Temmuz 2023 21:01
Okul Zamanı Yurtdışına Çıkmak

Merhaba. Okul zamanı yaklaşık 10 gün yurtdışına çıkmam gerekecek. Resmiyete sunabileceğim bir mazeret değil. Vize isteyen bir ülkeye habersiz çıkış yapmam gerekebilir. Bana yol gösterebilir misiniz ne yapabilirim? Rapor alıp çaktırmadan gidip gelmek mümkün mü?


erdem.k88
Genel Müdür
21 Temmuz 2023 21:15
Rapor alıp gidip gelmek mümkün, yeter ki orada adlı vs olaya karışmayın ya da Allah korusun uzun tedavi gerektirecek bir rahatsızlık, kaza vs yaşamayın.
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