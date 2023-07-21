Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


21 Temmuz 2023 21:47
Disiplinlerarasi Doktor Programlarına Dair Sorularim

merhaba kıymetli akademik camia, disiplinlerarasi bir alandan doktora yapabilme ihtimalim var . alanım kamu yönetim (lisans derecesi ile başvuracağım) program ise avrasya araştırmaları . Bu bölüme muzikoloji,uslar arası ilişkiler , psikoloji , sosyoloji vs sosyal bilimlerin her telinden kişi başvurabiliyor lakin akademik kariyer noktasına gelince ben avrasya arastirmasi doktorasina sahip olacagim ama kamu yönetimi çerçevesinden ortaya bir tez koyacagim . bu durumda kamu yönetimi öğretim görevlisi programlarına başvurabilir miyim? avrasya araştırmaları öğretim görevlisi diye açılan bir tane bile ilan göremedim daha. nedir, nasıl olur aydınlatabilir misiniz acaba?

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