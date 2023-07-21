Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Temmuz 2023 22:01
Polsan sorusu ?

Arkadaşlar polsan ne kadar kesecek önümüzdeki aydan itibaren.Yani hesaplaması nasıl yapılır Not maaş 29.250


gencpolis25
Aday Memur
21 Temmuz 2023 22:36
polsan uygulamasına gir emekli esas aylığın yazıyor orda onun %9 kadarı kesinti ücretin oluyor iyi akşamlar
Toplam 1 mesaj

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