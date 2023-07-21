Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Temmuz 2023 23:03
Tayin

D grubu 1 bolgedeyim eş durumu ile d grubundaki diğer ile tayin isteyebilir miyim

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