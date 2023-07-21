Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Temmuz 2023 23:04
Toplu sözleşmenin olmazsa olmazı

Yıllarca bizi buçuklara mahkum ettiler, gerçek olmayan enflasyon oranında fark verdiler ve güya ezilmedik,

Bu toplu sözleşme döneminde ,

Zam + enflasyon farkı değil,

Enflasyon oranı + zam şeklinde imza atılmalıdır,

Memura çay getirip götüren işçiler ile memur lehine ciddi bir değişim olacak şekilde imza atılmalıdır,

Devletten maaş alan her kim olursa olsun, ya hepsi ikramiye , tediye , yol , giyim , kira yardımı vs gibi ek ödemeler almalıdır, ya da hiç kimse almamalıdır , bu ayrım son bulmalıdır,

Ben öğretmenim ama bir avukatın, mühendisin yani kalifiye yetişmiş kişilerin lise mezunu bekçi ile aynı maaşı alması yazıktır günahtır,

Bu toplu sözleşme ile kamuda sil baştan ücret düzenlemesi yapılmalıdır,

Aksi halde yeni sıkıntılar ortaya çıkacaktır.

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