Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


21 Temmuz 2023 23:25
Borsada Enerji Şirketlerinin Hisseleri
Borsada yeniyim. Takip ettiğim kadarıyla yaklaşık son 1 aydır enerji firmalarının hisseleri yüksek oranda artış sağlamış. Sizce bu yükselişler devam eder mi ya da bu fiyatlardan alınır mı ? Borsada tecrübeli arkadaşlar cevap verirse sevinirim.

hsnd
Müsteşar
21 Temmuz 2023 23:52
Borsada bir hisse yükseliyor diye alınmaz. Birilerinin tavsiyesiyle hisse alınmaz. Piyasalar çift yönlüdür. Çıktığı gibi düşebilir de. İçinizden geleni yapmanız dah doğrudur. Kazanırken iyidir ama kaybederken psikolojinizi buna göre yönetmek gerekir.
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