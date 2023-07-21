Borsada Enerji Şirketlerinin Hisseleri

Borsada bir hisse yükseliyor diye alınmaz. Birilerinin tavsiyesiyle hisse alınmaz. Piyasalar çift yönlüdür. Çıktığı gibi düşebilir de. İçinizden geleni yapmanız dah doğrudur. Kazanırken iyidir ama kaybederken psikolojinizi buna göre yönetmek gerekir.

Borsada bir hisse yükseliyor diye alınmaz. Birilerinin tavsiyesiyle hisse alınmaz. Piyasalar çift yönlüdür. Çıktığı gibi düşebilir de. İçinizden geleni yapmanız dah doğrudur. Kazanırken iyidir ama kaybederken psikolojinizi buna göre yönetmek gerekir.