Polis beraat ve takipsizlik alanlar

Arkadaşlar iade alıp göreve başlayanlara hayırlı olsun inşallah başka bir sıkıntı görmezsiniz. Gelmiş geçmiş olsun. Bizim mahkemeler devam ediyor. Bim de dosyamız. Şimdi bu sayfada bizim için hayırlı olsun. Yeni baslangiclar yeni müjdeler olsun. En güncel bilgileri burda paylaşalım. Biz mücadeleye devam edecez inşallah bir gün bize de o müjdeli hayırlı bir telefon gelecek.

Arkadaşlar iade alıp göreve başlayanlara hayırlı olsun inşallah başka bir sıkıntı görmezsiniz. Gelmiş geçmiş olsun. Bizim mahkemeler devam ediyor. Bim de dosyamız. Şimdi bu sayfada bizim için hayırlı olsun. Yeni baslangiclar yeni müjdeler olsun. En güncel bilgileri burda paylaşalım. Biz mücadeleye devam edecez inşallah bir gün bize de o müjdeli hayırlı bir telefon gelecek.