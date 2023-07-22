Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Temmuz 2023 00:02
Polis beraat ve takipsizlik alanlar
Arkadaşlar iade alıp göreve başlayanlara hayırlı olsun inşallah başka bir sıkıntı görmezsiniz. Gelmiş geçmiş olsun. Bizim mahkemeler devam ediyor. Bim de dosyamız. Şimdi bu sayfada bizim için hayırlı olsun. Yeni baslangiclar yeni müjdeler olsun. En güncel bilgileri burda paylaşalım. Biz mücadeleye devam edecez inşallah bir gün bize de o müjdeli hayırlı bir telefon gelecek.

pomempol
Aday Memur
22 Temmuz 2023 00:11

Khk 701 kod ea takipsizlik var dosya bölge idare mahkemesinde.

Toplam 1 mesaj

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