Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


22 Temmuz 2023 00:13
Memuriyetten istifa
Belediye de Zabıta olarak çalışıyorum fakat bu mesleği sevemedim hiç bayana uygun değil nöbet vs.ücretsiz izindeyim izin bitimşnde de istifa etmeyi düşünüyorum ..sonrasında memuriyete dönem de imkansız olur muhtemelen torpil her yerde iken..benim durumumda olan var mı ne önerirsiniz

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