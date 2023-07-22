Memuriyetten istifa

Belediye de Zabıta olarak çalışıyorum fakat bu mesleği sevemedim hiç bayana uygun değil nöbet vs.ücretsiz izindeyim izin bitimşnde de istifa etmeyi düşünüyorum ..sonrasında memuriyete dönem de imkansız olur muhtemelen torpil her yerde iken..benim durumumda olan var mı ne önerirsiniz

Belediye de Zabıta olarak çalışıyorum fakat bu mesleği sevemedim hiç bayana uygun değil nöbet vs.ücretsiz izindeyim izin bitimşnde de istifa etmeyi düşünüyorum ..sonrasında memuriyete dönem de imkansız olur muhtemelen torpil her yerde iken..benim durumumda olan var mı ne önerirsiniz