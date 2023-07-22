Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Temmuz 2023 00:23
Ekys ile tayin istemek.

Atanalı 2 yıl olcak ekys girip il içinde başka ilçedeki okula zorunlu hizmeti yapmadan müdür yardımcısı olarak gelinebilir mi?

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