Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


22 Temmuz 2023 01:44
Arşiv araştırması
Merhabalar arşiv arastırması kimler için yapılır? Mülakata giren her aday icin mi yoksa sadece atanmaya hak kazanmislar icin mi yapilir?

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