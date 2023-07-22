Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Temmuz 2023 01:53
Psikiyatriden gihe itiraz

Arkadaşlar psikiyatriden gih olup ta itiraz edip geri dönen varmı nereye itiraz edecez

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