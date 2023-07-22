Sağlık Mazeret Tayini Hakkında

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Memur Annelerin haklarında iyileştirme talepleri 2024 ocak zammıAğustos toplu görüşmeleri beklentileriSeyyanen zam +maaş farkiİşçilerin bu kaymağı nerden geliyor işçi maaşları nasıl düşürülebilir ?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiTemmuz enflasyonu tahminleri2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımTemmuz Enflasyonunun Yüksek Çıkması, Toplu Sözleşmede Sendikanın Elini Güçlendirir mi?Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidir
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark