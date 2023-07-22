Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Temmuz 2023 03:57
Sağlık Mazeret Tayini Hakkında

anemin sağlık durumundan dolayı başka ilden sağlık mazeret tayini oldum. Ancak il içerisinde beni ailemin ikametinin bulundugu yerden uzak bir ilçeye verdiler ve bu ilçede tedaviside mümkün degil. Bu şekilde ailemden uzak bir ilçeye görevlendirme yapmaları mümkün mü itiraz edilebilir mi ? Bu şekilde yapılınca hiç bir sorun çözülmemiş oluyor. Bilen birileri yardımcı olursa sevinirim.

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