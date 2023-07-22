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Editörler : Lanet


22 Temmuz 2023 04:03
Sağlık Mazeret Tayini Hakkında

Tarım Bakanlığında çalışıyorum. anemin sağlık durumundan dolayı başka ilden sağlık mazeret tayini oldum. Ancak il içerisinde beni ailemin ikametinin bulundugu yerden uzak bir ilçeye verdiler ve bu ilçede tedaviside mümkün degil. Bu şekilde ailemden uzak bir ilçeye atamaları mümkün mü itiraz edilebilir mi ? Bu şekilde yapılınca hiç bir sorun çözülmemiş oluyor. Bilen birileri yardımcı olursa sevinirim.

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