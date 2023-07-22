Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Temmuz 2023 04:44
Derece kademelerlerden geriye dönük maaş farkı

Arkadaşlar toplu kadroya geçişte derece kademeler geç düştü sisteme ve biz sözleşmeli maaşını aldık bir kaç ay bunun geriye dönük kadrolu ödemesi olacak mı. Bilgisi olan?

Çok Yazılan Konular

Seyyanen zam yatan iller varmiEş durumları niye açıklanmıyor?Hemşireliğin üst öğrenimi olan bölümler varmıAllahını seven bir cvp versinEş durumu tayini (luften cevap verir misiniz)Eş durumu tayini 2023/5 ckysSınavAntropoloji eğitim tayini hazırlık sınıfı sorunu?veri giriş kontrol işletmeni hakkında

Sözlük

unvan 1 güne bir şiir bırak 3 burun kılı 1 ortodoks politika 1 pelikan petros 1 çeyrek altının 160 tl olması 2 yeşil zeytin 4 seyyanen zam 1 pliseli 1 Güne puanınız kaç 2

Son Haberler

Bir eylemde hem disiplin hem ceza kovuşturması varsa şu 3 hususa dikkat edilmelidir22 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıklarıTekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralıErdoğan açıkladı: Boş tutulan eve vergi yoldaKur'an-ı Kerim yakma eylemleri Danimarka'ya sıçradı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark