Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


22 Temmuz 2023 08:11
Tayin

Merhaba ben 4b sözleşmeli olarak çalışıyordum ve kadro gelmesiyle beraber çalışmaya devam ediyorum. Rahatsızlığım sebebiyle engelli raporu almaya hak kazandım. Bu raporu kullanarak tayin olabilir miyim. Okuduğum bazı yazılar ekpss ile atanmış olmak gerekli diyor. İşin doğrusu nedir yardımcı olur musunuz.

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