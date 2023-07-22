Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Temmuz 2023 08:43
memurlar grev yaptı

işçilerin grevli toplu sözleşme hakkı elde ettiği tarih 1960 anayasasının kabulu ile başlamışken memura bu hakkın verilmeyip toplu görüşme adı altında bol makyajlı görüşmeler ve memurun yıllarca hak hırsızlıgına para hırsızlığına maruz kaldığı bu durumu içine sindiren varmıdır.bilenler fikirlerini hayatında hiç grevli toplu sözleşme görmemiş memurlara anlatsın lütfen.

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