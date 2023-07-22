Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Temmuz 2023 09:12
Tayin
Arkadaşlar ben engelli memurum. ilk tercihim Sakarya idi.Dilekce verip Ankara'yı istedim ve Ankara'ya atandım.simdide başka bı ile tayin başka bı şehre gidebilir miyim ?

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