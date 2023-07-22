Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Temmuz 2023 10:17
Tayin sonrası promosyon..
Değerli arkadaşlarım şimdi il içi ile ilçeden ile tayinim çıktı. Ve maaş bankam değişecek. İl merkezi daha fazla promosyon ödemesi almıştı. Ama ben de bu yıl başımda ilçeden 3 yıllık anlaşma ile promosyon almıştım. Yeni bankamdan promosyon alabilir miyim acaba?

moideen
Daire Başkanı
22 Temmuz 2023 10:54

Büyük ihtimal alırsın. Çoğu ilçede promosyon şartnamesinde bununla ilgili madde vardı. Ama kalan süre kadar kısmını alırsın, tamamını değil.


beyazdag06
Aday Memur
22 Temmuz 2023 11:08
Hocam peki eski lçemde aldığım promosyonu iade edecek miyim?
moideen, 39 dk. önce

Büyük ihtimal alırsın. Çoğu ilçede promosyon şartnamesinde bununla ilgili madde vardı. Ama kalan süre kadar kısmını alırsın, tamamını değil.


moideen
Daire Başkanı
22 Temmuz 2023 11:13

Yapılan anlaşmaya bağlı ama onu da öğretmen lehine yapmoşlardır herhalde promosyon anlaşmasında. Muhtemelen iade etmezsiniz.

beyazdag06, 25 dk. önce
Hocam peki eski lçemde aldığım promosyonu iade edecek miyim?

beyazdag06
Aday Memur
22 Temmuz 2023 11:18
Hocam peki yeni bankadaki promosyon için banka ile mi yoksa meb ile mi görüşmem gerekecek yani dilekçe vs kiminle iletişime geçmem gerek acaba
moideen, 20 dk. önce

Yapılan anlaşmaya bağlı ama onu da öğretmen lehine yapmoşlardır herhalde promosyon anlaşmasında. Muhtemelen iade etmezsiniz.

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