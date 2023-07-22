Tayin sonrası promosyon..

Değerli arkadaşlarım şimdi il içi ile ilçeden ile tayinim çıktı. Ve maaş bankam değişecek. İl merkezi daha fazla promosyon ödemesi almıştı. Ama ben de bu yıl başımda ilçeden 3 yıllık anlaşma ile promosyon almıştım. Yeni bankamdan promosyon alabilir miyim acaba?

Değerli arkadaşlarım şimdi il içi ile ilçeden ile tayinim çıktı. Ve maaş bankam değişecek. İl merkezi daha fazla promosyon ödemesi almıştı. Ama ben de bu yıl başımda ilçeden 3 yıllık anlaşma ile promosyon almıştım. Yeni bankamdan promosyon alabilir miyim acaba?