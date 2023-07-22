Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Temmuz 2023 10:44
Komser Yardımcılığı (Meslekiçi)
Meslekiçi komser Yardımcılığı Sınavı 3 Aşamadan oluşuyor. 1. Aşama yazılı 2. Aşama spor 3. Aşama Mülakat. yazılı sınavın % 25 i , spor sınavının % 25 i, mülakat sınavının %50 i alınıyor. Yazılı sınavdan 70 almayan spor ve mülakata katılmayan 2. Aşama ve 3. Aşamaya katılamıyor. 2. Aşama olan spor dan 70 alamayan 3. Aşamaya mülakata katılmıyor. 3. Aşama mülakattan 70 alamayan sıralamaya giremiyor.

Afes89
Aday Memur
22 Temmuz 2023 11:16
Mülakatta neyi ölçüyorlarda asıl önemli olan sınavı ve sporu geçebiliyor kurumlarda liyakat yok diye bağırıyor puanlar
Toplam 1 mesaj

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