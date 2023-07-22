Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Temmuz 2023 10:59
Hataydan gelmeyen odemeler icin ne yapmali?

Ben dahil bu forumda ve meslekte binlerce polis arkadas var. Hatay iline gecici gorevle gidip teror parasini alamayanlar. Hatay kendi kadrosuna tikir tikir yatiriyor teror parasini ama dis kadroya gelince yatirmiyor. 2 aylik bir gorevim oldu, gelelide 3.5 ay oldu nerdeyse, ne teror tazminati ne afad deprem tazminatini henuz alamadik. Telefonlar acilmiyor, hicbir sekilde bilgi alamiyoruz, hayat her gecen gun pahlalilasiyor, odenmeyen para gun gectikce degerini yitiriyor. Bu konuyla ilgili ne yapabiliriz acaba? Cimere yazmak eskisi gibi etkili olmuyor diye dusunuyorum, yorumlarinizi bekliyorum.

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıSeyyanen yatan iller buraya yazabilir mi?Mehil de babalık izni kullanılırmıMazeret DilekcesiFarklar Yattı.Milli Eğitim ve ÖSYM polisin sınav ücretini yatırın.7068 Sayılı Disiplin Kanunu Hatay paramız nerdeGenel atama eş durumu sonuç eksik evrak yardım :(2024 Ocak maaşı

Sözlük

trafik cezaları araç değerine göre ödensin 1 pliseli 1 Burhan Altıntop 1 kaçan balığın büyük olması 1 burun kılı 1 13 yaşam 2 ispermeçet balinası 1 soru çözmek 2 tombul çekirge 2 elalemin ağzı torba değil ki büzesin 2

Son Haberler

Türk üniversiteleri, en çok tıp ve mühendislik alanlarıyla 'dünya ligine' girdiİşçi olarak ayrıldığı köyünde kurduğu atölyede 60 gence istihdam sağladıİlk yerli ve milli hızlı trende sona doğruKamuda uygulanacak kanuni faiz oranları belirlendiBenzine 2 TL zam geliyor

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark