Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Temmuz 2023 11:42
Lütfen cevap
Sizce eczacılık-hemsirelik-sinif ogretmenligi-psikiloji-pdr-odyoliji kamu icin hangisini secmek mantıklı olur

Kuskusuz
Daire Başkanı
22 Temmuz 2023 11:44

Ben seçeneklerden birini eleyeyim sizin için. Asla Sınıf Öğr. tercih etmeyin.


armina45
Aday Memur
22 Temmuz 2023 11:58

Odyoloji


bulaşşıkk
Aday Memur
22 Temmuz 2023 12:04

Ftr yaz. Hem kamu hem özel en gözde mesleklerden.


maviyedair
Şef
22 Temmuz 2023 12:05
Gardaş sınıf ve hemşirelik sılındakiler boş

bulaşşıkk
Aday Memur
22 Temmuz 2023 12:06

Fizik tedavi rehabilitasyon yani pdr ile karışmasın.

bulaşşıkk, 2 saat önce

Ftr yaz. Hem kamu hem özel en gözde mesleklerden.


235U
Daire Başkanı
22 Temmuz 2023 12:47

Ftr öleli 5 yılı geçti ataması 90 üstü kapatıyor artık. öğretmenliği ise hiç yorumlamıyorum. Yani 4 yıl okul okuyup en düşük maaşı alan köyün birine atanıp 10 yılını orda çürüten en düşük maaşlı üniversite mezunluğu gerektiren mesleği sizde artık tercih alternatifleri arasında göstermeyin lütfen. psikokoji pdr bunlarda öldü. psikoloji ataması 90 diye hayıflanırken eanın yıldızı pdrnğn bile ataması 80 puanı geçti. şu meşhur psikolok dizileri yüzünden sahte bir yükseliş var psikolojide aldanmayın işsiz kalınca görecekler dünyanın kaç bucak olduğunu. Odyoloji için bişey diyemiyorum bilgim yok. Hemşirelik hslen standardını koruyor "ataması kolay okuması masrafsız ama bazı açılardan zor meslek" ancak atama öbemli olduğundan hala yerini koruyor ayrıca gözünü karartan almanca kursuna yazılmış hemşire olarak dışarı gitmeye çalışıyor buda ayrı bir imkan. bir sıralama yapacak olsaydım

eczacılık, hemşirelik, psikoloji, pdr derdim.

sınıf öğretmenliği okuyacağına git tütünşhop aç

odyoloji ise cahil tarafıma geldiğinden tasnif dışı


235U
Daire Başkanı
22 Temmuz 2023 12:53

bu arada psikoloği ve pdr arasında psikoloji öncelik dedik bunun nedeni formasyon alınca ki peçete gibi dağıtılıyor artık, ondanda pdrye atanabiliyorsun

yani hem psikolog hem rehber öğretmen atamasından şansın olacak

eczacılıkta ise tıp diş hekimi gibi kpsssiz kura ile atama hakkı devam ederken çok zor ama yerini denk getirirsen güzel kazandığın bşr dükkanın olabiliyor.

karar sizin tabi

eczacılık varken diğerleri değerlendirmeye bile alınmaz

öğretmenlik ise 'diğerleri' tanımlamasına bile giremez.

hakkınızda hayırlısı olsun.

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