Lütfen cevap

bu arada psikoloği ve pdr arasında psikoloji öncelik dedik bunun nedeni formasyon alınca ki peçete gibi dağıtılıyor artık, ondanda pdrye atanabiliyorsun

yani hem psikolog hem rehber öğretmen atamasından şansın olacak

eczacılıkta ise tıp diş hekimi gibi kpsssiz kura ile atama hakkı devam ederken çok zor ama yerini denk getirirsen güzel kazandığın bşr dükkanın olabiliyor.

karar sizin tabi

eczacılık varken diğerleri değerlendirmeye bile alınmaz

öğretmenlik ise 'diğerleri' tanımlamasına bile giremez.

hakkınızda hayırlısı olsun.