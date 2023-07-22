Promosyon konusu

Banka ne bilsin sen maaş bankani değiştin mi degismedin mi? 2 maaş üst üste yatmadiginda çıkar. Benim bildiğim kadarıyla belli bir günü var o sürede kendin gidip ödeme yapman lazim. Banka muhtemelen seni hiç aramayacak. Yatırmazsan evine bir gun icra yazısı gelir faiz + mahkeme masraflarıyla talep ederler. Banka kimsede 1 kuruş alacağını bırakmaz.

Banka ne bilsin sen maaş bankani değiştin mi degismedin mi? 2 maaş üst üste yatmadiginda çıkar. Benim bildiğim kadarıyla belli bir günü var o sürede kendin gidip ödeme yapman lazim. Banka muhtemelen seni hiç aramayacak. Yatırmazsan evine bir gun icra yazısı gelir faiz + mahkeme masraflarıyla talep ederler. Banka kimsede 1 kuruş alacağını bırakmaz.