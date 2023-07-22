Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Temmuz 2023 11:45
Promosyon konusu

Vakıfbank maaş alıyordum tayin nedeniyle başka bir ile geldim halkbank ile çalışıyor ve 21000 TL promosyon yatırdı yeni, Vakıfbanktan da arayan olmadı ödeme için ne yapmalıyım bilgisi olan var mı


85200258
Genel Müdür
22 Temmuz 2023 11:52
Banka ne bilsin sen maaş bankani değiştin mi degismedin mi? 2 maaş üst üste yatmadiginda çıkar. Benim bildiğim kadarıyla belli bir günü var o sürede kendin gidip ödeme yapman lazim. Banka muhtemelen seni hiç aramayacak. Yatırmazsan evine bir gun icra yazısı gelir faiz + mahkeme masraflarıyla talep ederler. Banka kimsede 1 kuruş alacağını bırakmaz.

Türk Polis Teşkilatı
Memur
22 Temmuz 2023 12:07

Ulan adamların alacağını bile biz takip eder olduk. Zamanında getirmezsen daha sonra fazlasıyla alırız diyorlar. Tefecilik suç değil mi?

85200258, 2 saat önce
Banka ne bilsin sen maaş bankani değiştin mi degismedin mi? 2 maaş üst üste yatmadiginda çıkar. Benim bildiğim kadarıyla belli bir günü var o sürede kendin gidip ödeme yapman lazim. Banka muhtemelen seni hiç aramayacak. Yatırmazsan evine bir gun icra yazısı gelir faiz + mahkeme masraflarıyla talep ederler. Banka kimsede 1 kuruş alacağını bırakmaz.

Aslan2780
22 Temmuz 2023 12:44

Müşteri hizmetleride bilmiyor devrem şubeyle görüşmeniz lazım diyor

85200258, 2 saat önce
Banka ne bilsin sen maaş bankani değiştin mi degismedin mi? 2 maaş üst üste yatmadiginda çıkar. Benim bildiğim kadarıyla belli bir günü var o sürede kendin gidip ödeme yapman lazim. Banka muhtemelen seni hiç aramayacak. Yatırmazsan evine bir gun icra yazısı gelir faiz + mahkeme masraflarıyla talep ederler. Banka kimsede 1 kuruş alacağını bırakmaz.

85200258
Genel Müdür
22 Temmuz 2023 12:58
Aynen devrem promosyonu yapan şube bilir. Ara bir iletişim kur hafta içi. Sonra masrafı katlamasin.

seaaa
Şef
22 Temmuz 2023 13:30
Öyle değil sözleşmede ayrılan personel öder derse ödenir sözleşmeye bağlı bazen yeni gelen personele bile vermiyor nasil anlastigina bagli
85200258, 2 saat önce
Banka ne bilsin sen maaş bankani değiştin mi degismedin mi? 2 maaş üst üste yatmadiginda çıkar. Benim bildiğim kadarıyla belli bir günü var o sürede kendin gidip ödeme yapman lazim. Banka muhtemelen seni hiç aramayacak. Yatırmazsan evine bir gun icra yazısı gelir faiz + mahkeme masraflarıyla talep ederler. Banka kimsede 1 kuruş alacağını bırakmaz.

85200258
Genel Müdür
22 Temmuz 2023 13:34
Emniyetin yaptığı son anlaşmadan bahsediyorum. Adamlar o parayı vermemek için aylarca direndi. O kadar sosyal medyada TV de yer bulmasaydi da bu parayı vermeyeceklerdi. Sende maaş bankası değişirse odeme konusunda ödenmez hükmü koydururlar mi? Ki vakifin anlaşmasıysa bu orada açıkça belirtmiş emekliden alınmaz diğerlerinden alınır... Yoksa tabi sözleşmeye bağlı bir durum.
seaaa, 6 dk. önce
Öyle değil sözleşmede ayrılan personel öder derse ödenir sözleşmeye bağlı bazen yeni gelen personele bile vermiyor nasil anlastigina bagli
Toplam 6 mesaj

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