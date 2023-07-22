Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Temmuz 2023 12:45
Eş durumu tayini

Tarım bakanlığında mühendis olarak çalışıyorum. Elazığ'a tayin olmak istiyorum bilgisayar mühendisliği okuyorum. Bir çok yolu denedim, dönem tayini, alt bölge tayini, farklı genel müdürlüklere (orman genel müdürlüğü, doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü) geçmek için dilekçe verdim ama bir türlü olmadı. Mazeret tayini isteyecek bir durumum yok (sağlık, güvenlik ve eş durumu) maalesef, bir arkadaşım aklıma düşürdü eş durumu ile Elazığ da görev yapan bir polis hanımefendi bulursan gidebilirsin, bende bir yazayım dedim. ya tutarsa diyerekten, taliplerimi bekliyorum :) tayin için

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