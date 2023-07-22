Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Temmuz 2023 12:58
Emekli maaşı ne olur
Zamdan önce 13 400 olan maaş ve 485 bin görünen tazminat ne kadar olur acaba . Memurlar net robotu zamandan öncekinden bile düşük gösteriyor

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