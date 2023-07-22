Emekli maaşı ne olur

Zamdan önce 13 400 olan maaş ve 485 bin görünen tazminat ne kadar olur acaba . Memurlar net robotu zamandan öncekinden bile düşük gösteriyor

Zamdan önce 13 400 olan maaş ve 485 bin görünen tazminat ne kadar olur acaba . Memurlar net robotu zamandan öncekinden bile düşük gösteriyor