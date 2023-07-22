Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Temmuz 2023 12:59
Hizmet Gereği Atama
Hizmet Gereği atanan birisi Komisyon Muvakfakavatı ile başka bir yere hizmet gereği tekrar atanabilir mi ? Bakanlık Komisyon muvafakat kararını uygulamak zorunda mı ?

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