Promosyon ile ilgili bir sorum olacak

Arkadaşlar öğretmen olarak atandım yapı kredi ile devam edeceğim . İstifa etmeden kurumlar arası geçiş gibi milli eğitimde devam edeceğim. Emniyetten Aldığım promosyonu geri mi iade edeceğim ? Yapılan anlaşmanın şartlarını bilen var mı ?

Arkadaşlar öğretmen olarak atandım yapı kredi ile devam edeceğim . İstifa etmeden kurumlar arası geçiş gibi milli eğitimde devam edeceğim. Emniyetten Aldığım promosyonu geri mi iade edeceğim ? Yapılan anlaşmanın şartlarını bilen var mı ?