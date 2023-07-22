Bu Nasıl Ekonomik Kriz?

Ülkede yüzde 15 kaymak tabaka var,bunlar ticaret yapıyor biz gibi sabit maaşlılar aileden ekstra gelir yoksa daha da dibe çekileceğiz,ülkede cebinde parası olan 10 milyon insan var gerisi günlük yaşayan bir topluluk haline dönüştü.Mevcut ekonomik yönetim biçimine bakılırsa memurluk bitti arkadaşlar,bir ev bir araba yeni memurlar için hayal artık

Ülkede yüzde 15 kaymak tabaka var,bunlar ticaret yapıyor biz gibi sabit maaşlılar aileden ekstra gelir yoksa daha da dibe çekileceğiz,ülkede cebinde parası olan 10 milyon insan var gerisi günlük yaşayan bir topluluk haline dönüştü.Mevcut ekonomik yönetim biçimine bakılırsa memurluk bitti arkadaşlar,bir ev bir araba yeni memurlar için hayal artık