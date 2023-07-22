Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Temmuz 2023 13:47
Bu Nasıl Ekonomik Kriz?

Sokaklar her geçen gün sıfır araçlarla doluyor. Bayilerde araç bulamıyoruz.

Tavuk döner dürüm 70 lira olmuş iflas eden lokanta yok.

Kafelerde oturmaya yer yok.

Kısacası fiyatlar artmasına rağmen talep düşmüyor ki iflas eden veya fiyat indirimine giden olmuyor.

Peki bu nasıl açlık, bu nasıl fakirlik, bu nasıl kriz?


Ashuer
Aday Memur
22 Temmuz 2023 13:49

Şöyle ki fiyat artışları çoğu kişinin işine gelip zengileşirken orta sınıf kişiler dibe batıyor


Beyaz1016
Aday Memur
22 Temmuz 2023 13:52

Burda kaybeden sadece sabit gelirliler oldu. Memur asgari ücretli maalesef kaybetti.


policeli344
22 Temmuz 2023 13:59
Bunun etkisi hemen görülmez,şuan ülke olarak hazırı tüketiyoruz,bunun acısı 10 yıl sonra çıkacak,insanlar kredi kredi kartı ile dönderiyo hayatı

sdufizik
Memur
22 Temmuz 2023 14:11
Ülkede yüzde 15 kaymak tabaka var,bunlar ticaret yapıyor biz gibi sabit maaşlılar aileden ekstra gelir yoksa daha da dibe çekileceğiz,ülkede cebinde parası olan 10 milyon insan var gerisi günlük yaşayan bir topluluk haline dönüştü.Mevcut ekonomik yönetim biçimine bakılırsa memurluk bitti arkadaşlar,bir ev bir araba yeni memurlar için hayal artık

BuRaK312
Memur
22 Temmuz 2023 14:43

Esnaf akıllıysa kaybetmez tavuk döner bugün 60 yarın 75 ...tıraş bugün 100 yarın 130 fiyatı ekonomik koşullara göre güncelliyor ama sabit gelirli 6 ay aynı maaşla mücadele veriyor maaşı değişmiyor günlük koşullarda eriyor...... Birde kafanızda şunu silin günlük ihtiyaçlar yemek yemek arabaya binmek lüks değil ihtiyaç....zenginlik kriteri değil


turbojet
Daire Başkanı
22 Temmuz 2023 14:45

maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisine bak, onda sonra buraya yaz. açlık ve ve barınma insanın en temel ihtiyaçlarıdır. o tavuk döneri 70 de olsa yiyececek 80 de olsa. hatta aynı adam belkide yiyecek birşey bulamadığından yada en ucuz o olduğu için yiyor ve yiyecek.

sabah simit, öğlen tavuk döner, akşam zeytin peynir domates ekmek.


sagami
Daire Başkanı
22 Temmuz 2023 15:27

Ticaret yapan kazandi sabit ücret kaybetti

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıSeyyanen yatan iller buraya yazabilir mi?Mehil de babalık izni kullanılırmıMazeret DilekcesiFarklar Yattı.Milli Eğitim ve ÖSYM polisin sınav ücretini yatırın.Harcırahlar ne zaman yatacak7068 Sayılı Disiplin Kanunu Hatay paramız nerdeGenel atama eş durumu sonuç eksik evrak yardım :(

Sözlük

soru çözmek 2 ispermeçet balinası 1 Doğduğun ev kaderindir 1 Zeytin Ağacı 2 tombul çekirge 2 13 yaşam 2 güne bir şiir bırak 3 kaçan balığın büyük olması 1 dubai 1 elalemin ağzı torba değil ki büzesin 3

Son Haberler

Beşiktaş, UEFA'ya kadrosunu bildirdiAdana'da orman yangınıKPSS oturumları yarın başlıyorYÖK Başkanı Özvar'dan rektörlere 'tercih' uyarısıOtomobilde ikinci el düzenlemesi 5 günde 15 bin ilan sildirdi

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark